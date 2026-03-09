Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен напористо демонстрировать силу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен активнее и жёстче показывать свою мощь — как в экономике, так и в обороне. Об этом она сказала на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.

«Мы должны быть готовыми более напористо демонстрировать свою силу. Например, чтобы противостоять агрессии и иностранному вмешательству всеми нашими инструментами», — подчеркнула она.

Ранее фон дер Ляйен признала, что нынешняя система институтов и принятия решений в ЕС устарела и не отвечает современным вызовам. Она призвала к радикальным реформам, чтобы союз мог действовать быстрее и эффективнее.