Фон дер Ляйен: народ Ирана заслуживает свободы и достоинства

Народ Ирана "заслуживает свободы" и права самостоятельно определять свои будущее, даже если "это будет чревато опасностями и нестабильностью во время и после войны". Об этом в соцсети X написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато опасностями и нестабильностью во время и после войны. Сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непредвиденными последствиями", — отметила фон дер Ляйен. Она напомнила, что на Кипре "объектами нападения" стали британские военные базы. Фон дер Ляйен также выразила "солидарность" с Кипром. 9 марта издание Politico сообщило о том, что фон дер Ляйен в ЕС раскритиковали за превышение полномочий в первые дни конфликта США, Израиля и Ирана. Также Politico писало, что обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к новому конфликту между фон дер Ляйен и руководителем евродипломатии Каей Каллас. Кроме того, издание отмечало, что европейские чиновники опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к притоку в европейские страны большого числа мигрантов.