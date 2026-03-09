Франция запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН
Франция запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает RT со ссылкой на заявление главы французского МИД.
Стало известно, что глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро опубликовал в соцсетях заявление о том, что французская сторона запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с резким ухудшением ситуации вокруг Ливана.
Напомним, ранее стало известно, что израильская армия (ЦАХАЛ) официально объявляла о наземной операции против движения "Хезболлах" на юге Ливана, и в ночь на понедельник ЦАХАЛ начал ограниченный и целенаправленный рейд в одном из районов на юге Ливана.