Франция запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН

Париж запросил созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки Израиля на Ливан, заявил глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает RT.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение «Хезболла».

Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.

9 марта в ЦАХАЛ рассказали, что израильские военные начали целенаправленную и ограниченную операцию на юге Ливана «с целью обнаружения и уничтожения террористов и ликвидации военных объектов «Хезболлы».

«В связи с резким ухудшением ситуации Франция запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций», — разъяснил Барро.

Министр отметил, что Париж продолжает вести переговоры с властями Израиля и Ливана для того, чтобы предотвратить погружение страны в хаос.

По его словам, Франция выделила €6 млн в качестве экстренной помощи для работающих в Ливане гуманитарных организаций, открыла фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний.

Ранее сообщалось, что 28 февраля президент Франции Эммануэль Макрон запросил созыв срочного заседания СБ ООН в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.