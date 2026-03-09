Франция запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН

Франция запросила экстренное проведение СБ ООН из-за ситуации в Ливане
Париж запросил созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки Израиля на Ливан, заявил глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает RT.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение «Хезболла».
Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
9 марта в ЦАХАЛ рассказали, что израильские военные начали целенаправленную и ограниченную операцию на юге Ливана «с целью обнаружения и уничтожения террористов и ликвидации военных объектов «Хезболлы».
«В связи с резким ухудшением ситуации Франция запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций», — разъяснил Барро.
Министр отметил, что Париж продолжает вести переговоры с властями Израиля и Ливана для того, чтобы предотвратить погружение страны в хаос.
По его словам, Франция выделила €6 млн в качестве экстренной помощи для работающих в Ливане гуманитарных организаций, открыла фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний.
Ранее сообщалось, что 28 февраля президент Франции Эммануэль Макрон запросил созыв срочного заседания СБ ООН в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.