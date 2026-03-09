Президент Ливана заявил о готовности возобновить переговоры с властями Израиля

По словам Джозефа Ауна, это позволит остановить атаки армии еврейского государства на территорию республики.

© Global look

Глава государства осудил тех, кто стремится втянуть Ливан в региональный конфликт. Он считает, что эти силы игнорируют волю большинства граждан страны, которые устали от войн и их последствий.

Джозеф Аун сообщил, что на переговорах с Израилем хочет обсудить необходимые меры безопасности для прекращения эскалации на Ближнем Востоке.