В США заявили о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа

Владимир Зеленский пожал плечами и рассмеялся в ответ на вопрос о критике в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Глава США в четверг, 5 марта, сделал ряд резких высказываний в адрес украинского лидера. В частности, назвал его помехой на пути урегулирования кризиса.

Корреспонденты издания попросили Зеленского прокомментировать слова президента США.

«Зеленский пожал плечами. Он рассмеялся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что украинский лидер уклончиво отвечает на подобные вопросы. В частности, 8 марта он пояснил, что главное для него — помощь людям.

Зеленский заявил, на каком условии встретится с Путиным