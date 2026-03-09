В США заявили о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
Владимир Зеленский пожал плечами и рассмеялся в ответ на вопрос о критике в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.
Глава США в четверг, 5 марта, сделал ряд резких высказываний в адрес украинского лидера. В частности, назвал его помехой на пути урегулирования кризиса.
Корреспонденты издания попросили Зеленского прокомментировать слова президента США.
«Зеленский пожал плечами. Он рассмеялся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта», — отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что украинский лидер уклончиво отвечает на подобные вопросы. В частности, 8 марта он пояснил, что главное для него — помощь людям.
«Если вы видите, что критики становится больше, это значит, что мы и помогаем больше. Главное помочь людям, остальное не так важно», — заявил Зеленский в ответ на просьбу украинских СМИ прокомментировать резкие слова Трампа.