СБУ накрыла преступную группу торговцев оружием и боеприпасами

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией задержала восемь человек, организовавших нелегальную торговлю оружием и боеприпасами. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

© Газета.Ru

«СБУ и Нацполиция разоблачили 8 дельцов, устроивших нелегальную торговлю оружием на Украине», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что у подозреваемых изъяли гранатометы, автоматы, взрывчатку и порядка 20 тысяч патронов. Силовики задержали злоумышленников в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

Каждого задержанного обвинили в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки, им грозит до 7 лет тюрьмы.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Национальной полиции Украины сообщило, что с февраля 2022 года на Украине были украдены или утеряны более 490 тысяч единиц оружия. По информации журналистов, чаще всего на Украине «теряют» различные автоматы, пулеметы и гранатометы. Также в списке пропавшего оружия числятся карабины, охотничьи ружья и пистолеты.

Ранее во Франции призвали ЕС прекратить поддержку Украины после пропажи оружия.