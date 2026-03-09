Макрон заявил о большой ошибке «Хезболлы»

Удары шиитского движения «Хезболла» по Израилю были большой ошибкой и привели к началу военной наземной операции на юге Ливана. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Мы бдительны (...) в отношении ситуации в Ливане, с территории которого "Хезболла" совершила большую ошибку, атаковав Израиль. И, конечно же, Израиль своей наземной операцией и своими ударами отвечает на нападение со стороны движения», — отметил глава государства.

При этом Макрон призвал Израиль прекратить удары по территории Ливана, поскольку ситуация «вызывает беспокойство». Он подчеркнул, что только ливанские вооруженные силы Ливана являются «законной силой, обеспечивающей территориальную целостность этого государства».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении ограниченной наземной военной операции на юге Ливана против «Хезболлы». В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что эта операция является «частью усилий по дальнейшему укреплению передовых оборонительных позиций для обеспечения дополнительного уровня защиты жителей северного Израиля».