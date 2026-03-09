В Тегеране раскрыли цель операции США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты желают получить контроль над нефтяными ресурсами Ирана, рассказал журналистам SNN официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи.

© Zuma / ТАСС

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Исламской Республики. В ЦАХАЛ отметили, что готовились к ней порядка 20 лет — в частности, отслеживали маршруты движения высокопоставленных лиц Ирана.

«Относительно того, что является целью США, сомнений нет, до сих пор никто не сомневался в том, что целью США является получить доступ к нефтяным ресурсам», — разъяснил Багаи.

Ранее сообщалось, что США допускают взятие под контроль иранского острова Харк с расположенным на нем крупнейшим нефтяным терминалом республики, через который проходит примерно 90% экспорта сырой нефти Ирана.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует захват иранских нефтяных площадок.