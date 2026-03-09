В ЕК пообещали добиться кредита для Украины

Еврокомиссия (ЕК) продолжит добиваться выделения Украине кредита в 90 миллиардов долларов. Такое обещание дала ее глава Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Во время конференции постоянных представителей стран — членов Евросоюза (ЕС), которая состоялась в Брюсселе, она признала, что объединение столкнулось с большими сложностями в рамках финансирования Киева. Одной из главных причин, по которой средства так и не выделили, стали внутренние разногласия.

«Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация и, что более важно, наша безопасность», — пообещала фон дер Ляйен.

В декабре 2025 года ЕС договорился предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро. Этот займ стал альтернативой использования замороженных российских активов на эти цели. Однако выдать средства не удалось, поскольку Венгрия наложила вето на эту помощь в рамках спора с украинской стороной о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

Глава ЕК выступила с неожиданным призывом

Сейчас ЕС намерен прибегнуть к поискам третьих стран, которые могли бы помочь им закрыть брешь в финансировании Киева. Сделать это европейские чиновники хотят во время очередного саммита в Брюсселе. Он должен пройти в конце текущего месяца. Дыру в бюджете расценивают в 30 миллиардов евро.