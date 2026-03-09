Сийярто призвал ЕС немедленно отменить запрет на энергоносители из России

Евросоюз обязан в срочном порядке отменить эмбарго на поставки энергоносителей из России, чтобы не допустить взрывного роста цен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже привела к дефициту нефти на европейском рынке. По его мнению, Брюссель должен действовать решительно для спасения экономики.

«В нынешней ситуации Брюссель должен незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить резкий рост цен в Европе во всех областях», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто указал, что единственным верным решением станет полная отмена действующих антироссийских санкций.

«Запрет на импорт российских энергоносителей должен быть немедленно снят», — заключил министр.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

6 марта официальный представитель МИД России Захарова назвала безумием и суицидом рассмотрение новых санкций против России.