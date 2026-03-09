Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала реформировать институты ЕС и его доктрину и «не цепляться за привычки».

«Во времена радикальных перемен... мы можем либо цепляться за то, что когда-то делало нас сильными, и защищать привычки и убеждения, которые история уже давно преодолела, либо выбрать другую судьбу для Европы», — цитирует её РИА Новости.

Страны ЕС недовольны позицией фон дер Ляйен по Ирану

Ранее в Bloomberg отмечали, что ЕС пересматривает правила ради ускоренного вступления Украины.