Мэру Стамбула запросили срок до двух тысяч лет
Задержанному мэру Стамбула Экрему Имамоглу, считающемуся главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запросили срок до двух тысяч лет лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает Bloomberg.
9 марта Имамоглу предстанет перед судом. Ему грозит суммарное наказание в виде лишения свободы сроком более чем на 2000 лет, сообщает агентство.
19 марта 2025 года Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле.
Сообщается, что политик отверг все обвинения в свой адрес.