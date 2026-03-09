Зеленский рассказал, когда могут продолжиться переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский газете The New York Times.

«Думаю, это произойдет на следующей неделе, если мы всерьез намерены продолжить эти переговоры», — сказал Зеленский в пятницу, 6 марта, во время визита на подконтрольные Украине территории Донбасса.

Он также отметил, что переговоры должны были состояться 6 марта в ОАЭ. Зеленский подчеркнул, что американцы предложили альтернативные варианты, которые предусматривали участие в переговорах только России и Украины. Однако Зеленский отметил, что хотел бы дождаться проведения трехсторонней встречи.

4 марта Зеленский заявил о том, что из-за войны США и Израиля против Ирана переговоры по урегулированию украинского кризиса встали на паузу. До этого Зеленский говорил, что следующий раунд переговоров может состояться в период с 5 по 8 марта.

7 марта «Украинская правда» сообщила, что следующий раунд переговоров может пройти на неделе с 9 по 15 марта.

В России заявили о влиянии войны Ирана и Израиля на украинский конфликт

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине и сохраняет открытость к переговорному процессу. А специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что США работают над соглашением по завершению конфликта на Украине и ожидают прогресса по нему в ближайшие дни.

Ранее Трамп назвал Зеленского «препятствием» миру на Украине.