Раскрыта позиция Китая по избранию нового верховного лидера Ирана

Министерство иностранных дел Китая поддержало избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Об этом пишет Tasnim News Agency в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД отметили, что Пекин выступает против любых нападений на духовного лидера Исламской Республики.

В пресс-службе подчеркнули, что следует уважать суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана.

В ведомстве призвали к немедленному прекращению военных действий и скорейшему возобновлению диалога и переговоров, а также к предотвращению дальнейшей эскалации.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что избрание нового духовного лидера является процедурой, проведенной согласно конституционному праву Ирана.