Главу Еврокомиссии обвинили в превышении полномочий

Некоторые страны ЕС недовольны позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта. Они считают, что политик своими заявлениями выходит за рамки мандата, пишет Politico со ссылкой на девять евродипломатов.

В публикации говорится, что фон дер Ляйен заняла публичную позицию, которая выходит за рамки консенсусной позиции столиц ЕС. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что она не советуется предварительно с представителями стран ЕС перед тем, как публично высказывается.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем.