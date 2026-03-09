Генштаб ВС Ирана пригрозил США после избрания верховного лидера

Генштаб ВС Ирана, после избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Исламской Республики, выступил с заявлением, в котором пообещал, что США «будут наказаны» на свои действия. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Совет экспертов Ирана 8 марта 2026 года принял решение назначить на должность верховного лидера Моджтабу Хаменеи — второго сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, убитого в ходе операции США и Израиля против Ирана.

«Под командованием аятоллы Моджтабы Хаменеи как верховного лидера, вождя и главнокомандующего, ВС Ирана будут еще более могущественными и непоколебимыми. Враги исламской уммы, особенно Соединенные Штаты, будут наказаны за свою агрессию, преступление и нападение на мусульман и иранский народ», — пояснили в ведомстве.

Генштаб отметил также, что Иран продолжит защищать свою безопасность и интересы «от заговоров врагов».

В иранском Национальном центре киберпространства заявили, в свою очередь, что избрание Сейеда Моджтабы Хоссейни Хаменеи в качестве третьего лидера Исламской революции и верховного лидера обрадовало сердца иранского народа, унизило врагов республики.

В КСИР уточнили, что корпус присягнул на верность аятолле Сейеду Моджтабе Хаменеи. В пресс-службе пообещали, что бойцы, «не знающие границ, будут всеми силами противостоять угнетателям и защищать угнетенных».