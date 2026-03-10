В Европарламенте считают, что ближневосточный конфликт затмевает поддержку Украине

Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву. Об этом 9 марта заявила депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон.

© Global look

«Я уже на этой неделе в Брюсселе увидела, что все внимание переключилось на Иран. Об Украине говорят уже гораздо меньше, чем раньше», — отметила политик в интервью финскому телерадиовещателю Yle.

По оценкам Хенрикссон, Украине грозит дефицит средств без финансовой поддержки Европы.

Как писала «Парламентская газета», США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, в том числе по Тегерану. В ответ иранская сторона ударила по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.