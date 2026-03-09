Страны ЕС недовольны позицией фон дер Ляйен по Ирану

Ряд стран Евросоюза выразил недовольство публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, в первые дни кризиса фон дер Ляйен выразила поддержку смене режима в Иране и провела не менее десятка телефонных разговоров с лидерами ЕС и стран Персидского залива.

«Несколько правительств раздражены тем, что фон дер Ляйен играет роль, которую обычно должна выполнять глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас», — пояснил источник.

По его словам, глава ЕК заняла публичную позицию, которая выходит за рамки консенсусной позиции столиц ЕС.

Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

Фон дер Ляйен высказывает свою позицию по ключевым вопросам международной повестки без предварительных консультаций, делает заявления, которые «выходят за рамки ее мандата», уточнил собеседник издания.

Источник подчеркнул, что у чиновницы нет дипломатических полномочий, она выступает без брифингов разведки, соответственно, «ее слова не имеют никакой ценности, это только ее личные заявления».