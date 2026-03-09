Сенатор Линдси Грэм* обратился с призывом к Израилю

Он попросил военных еврейского государства проявлять осторожность при выборе целей атак.

«Скоро наступит день, когда иранский народ будет сам решать свою судьбу, а не убийственный режим аятолл. Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую и лучшую жизнь после падения этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь ключевое значение для достижения этой цели», — написал сенатор на своей странице в соцсети Х.

Накануне он также заявил о скором освобождении Кубы. По его словам, это лишь вопрос времени. В эфире телеканала Fox News политик показал чёрную кепку с надписью «Свободная Куба».

*Линдси Грэм внесён в список экстремистов и террористов.