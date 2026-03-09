Сенатор Линдси Грэм* обратился с призывом к Израилю

Сенатор Линдси Грэм* призвал Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана
Он попросил военных еврейского государства проявлять осторожность при выборе целей атак.
«Скоро наступит день, когда иранский народ будет сам решать свою судьбу, а не убийственный режим аятолл. Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую и лучшую жизнь после падения этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь ключевое значение для достижения этой цели», — написал сенатор на своей странице в соцсети Х.
Накануне он также заявил о скором освобождении Кубы. По его словам, это лишь вопрос времени. В эфире телеканала Fox News политик показал чёрную кепку с надписью «Свободная Куба».
*Линдси Грэм внесён в список экстремистов и террористов.