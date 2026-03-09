Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей об оружии

Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя ситуацию с вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке, описал сложившуюся ситуацию в регионе китайской пословицей об оружии.

Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Пекине, говоря о позиции китайской стороны в отношении ситуации вокруг Ирана.

«Как гласит китайская мудрость: оружие — это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью», — отметил глава МИД КНР.

Ван И также призвал не допускать злоупотребление силой, указав на то, что могущество не проявляется в применении силы по любому поводу.

«Крепкий кулак не означает наличие веских доводов, нельзя допустить возвращение мира к закону джунглей», — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД КНР призвал прекратить войну в Иране.