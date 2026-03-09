В Японии выступили с тревожным для США прогнозом

Названы возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана

Соединенные Штаты вряд ли смогут добиться каких-либо результатов в Иране. Учитывая отсутствие четких целей и стратегического расчета, об этом высказался профессор Токийского университета иностранных языков Хидэаки Синода, пишет ТАСС.

«Само собой разумеется, что нападение Израиля и США на Иран является нарушением международного права», — отметил он.

Названы возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана

Кроме этого, в отсутствие реалистичных целей и стратегических расчетов «крайне сомнительно, что военные действия приведут к какому-либо результату». По словам Синоды, война на истощение ляжет тяжелым бременем на США, которые ведут боевые действия в отдаленном регионе с применением дорогостоящего оружия.