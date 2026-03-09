Военкомы остановили украинского депутата и по ошибке озвучили ему цену за свободу

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) остановили автомобиль, в котором находился депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Они, вероятно, по ошибке озвучили ему цену, сколько украинские мужчины готовы отдавать в качестве взятки, чтобы их отпустили, об этом нардеп рассказал в своем Telegram-канале.

«Ежедневно получаю до 10 обращений от граждан относительно возможных незаконных действий представителей ТЦК и полиции. Поэтому лично проверяю работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе в частности имеют ли они опознавательные знаки и боди-камеры», — пояснил свои мотивы Федиенко.

На опубликованном украинским парламентарием видео запечатлен его диалог с представителями ТЦК. В частности, он настаивает, чтобы сотрудники представились и показали лицо, сняв балаклавы. Затем он уточнил цену свободы — мужчины рассказали, что военнообязанные, чтобы избежать отправки на фронт, готовы платить до 50 тысяч долларов.

Ранее украинский волонтер Сергей Притула предложил мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт. Он призвал, чтобы военкомы давали людям время на эту процедуру.