Мадуро направил народу Венесуэлы необычное послание

Находящийся в американской тюрьме президент Венесуэлы Николас Мадуро направил жителям республики послание, в котором напомнил о вере, помогающей "сдвинуть горы трудностей". Об этом сообщил его сын Николас Мадуро Герра.

"Дай нам эту искреннюю и всеобщую веру, чтобы сдвинуть горы трудностей, которые иногда нас сдерживают, и превратить их в свободный путь для нашей родины", - написал политик и оставил свой характерный автограф.

Напомним, третьего января Соединенные Штаты провели спецоперацию по захвату лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро. Из страны также вывезли его супругу Силию Флорес.

Пятого января они предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в причастности к торговле наркотиками. Мадуро с женой вину не признали.

Сейчас во главе Венесуэлы уполномоченный президент Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента республики.