В Иране пройдет торжественная церемония присяги новому лидеру

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана, которым стал сын Али Хаменеи Моджтаба, состоится 9 марта. Об этом сообщает агентство Fars.

© Global look

Согласно информации агентства, торжественные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (14:30 по московскому времени) на площади Энгеляб в центре Тегерана.

Ранее в Иране объявили имя нового верховного лидера страны — преемником Али Хаменеи стал его сын Моджтаба.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому лидеру. Он выразил готовность «полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания» нового рахбара.