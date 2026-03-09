Трамп раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране

Решение о завершении военной операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом заявил глава Штатов Дональд Трамп в интервью Times of Israel.

«Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но все будет принято во внимание», — отметил политик.

Так Трамп ответил на вопрос о том, будет ли он один принимать решение о завершении операции против Ирана или же Нетаньяху также повлияет на ситацию.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий.

До этого сообщалось, что Израиль и США поступили аморально в отношении Ирана. Страны осудил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.