Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под Вашим руководством Иран продолжит идти путём отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене», — говорится в поздравлении.

Лукашенко добавил, что Иран и Белоруссия на протяжении долгого времени поддерживают прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии. Кроме того, он отметил, что Минск высоко ценит отношения партнёрства с Тегераном и придаёт большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях.

9 марта новым верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи, сын убитого в ходе ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи.