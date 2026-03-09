Раскрыто, как Европа поплатится за отказ от российской нефти

Рост стоимости нефти приведёт к разоблачению ошибок Европы по ограничению российской энергетики. Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, теперь российская энергетика станет жизненно необходимой для выживания, а стратегические ошибки по её ограничению будут полностью разоблачены.

Дмитриев отметил, что большинство европейских бюрократов до сих пор не понимают последствий своих решений, хотя рост цен был предсказуем. Он также напомнил, что ранее эксперты прогнозировали достижение отметки в 100 долларов ещё в июне.

Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на 20% и превысила отметку 111 долларов за баррель. Рост связан в том числе с новой войной на Ближнем Востоке.