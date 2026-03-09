В США создали петицию для отправки младшего сына Трампа в Иран

Тысячи американцев создали петицию, в которой требуют отправить младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона в Иран в составе армии. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на сайт с документом.

«Разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом "#SendBarron" тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа, Бэррона, призвали в армию», — отмечается в публикации.

На сайте с петицией выдвинут саркастичный аргумент в пользу такого решения: поскольку Соединенные Штаты сильны, пока их готовы защищать такие лидеры, как Трамп, его сын должен взять пример с отца и лично отправиться на войну с Ираном.

«Служение – это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон», — указано в документе.

У прессы сложилось мнение, что основателем движения за отправку сына Трампа в зону конфликта может быть экс-сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.