В Швейцарии ответили на вопрос о вступлении в Евросоюз

Швейцария не желает вступать в Европейский союз (ЕС) и намерена придерживаться формата взаимодействия, который проверен десятилетиями. Об этом заявили «Известиям» в Министерстве иностранных дел (МИД) страны.

© Lenta.ru

«Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений», — пояснили в ведомстве.

В МИД также добавили, что Швейцария в отношениях с Евросоюзом придерживается двухстороннего подхода, который предполагает участие по отдельным секторам во внутреннем рынке ЕС и широкий спектр соглашений о сотрудничестве.

Такой подход уже больше 20 лет показывает эффективность взаимодействия и является наиболее выгодным для Швейцарии.

В новом пакете договоренностей будут актуализированы существующие механизмы взаимодействия, но фундамент в отношениях с Брюсселем не изменится.

Ранее министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер обвинил Соединенные Штаты Америки (США) и Израиль в нарушении международного права.