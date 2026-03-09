Аналитик Гюзалтан: избрание Хаменеи показывает, что Иран не пойдёт на уступки

Решение Совета экспертов Ирана избрать Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером говорит о том, что исламская республика не намерена идти на уступки под внешним давлением.

Такую точку зрения в беседе с РИА Новости выразил турецкий политик и юрист Онур Синар Гюзалтан. Он отметил, что Тегеран не стал выбирать более лояльного по отношению к Западу религиозного лидера.

«Иран, вопреки распространявшимся слухам, не пошёл на уступки...» — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что КСИР присягнул на верность Хаменеи, ставшему третьим верховным лидером Ирана.