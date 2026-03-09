Посол США выступил с угрозами к лидеру польской партии

Посол Соединенных Штатов Америки (США) Том Роуз выступил с угрозами в сторону лидера польской ультраправой партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна, который выразил соболезнования Ирану из-за смерти Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Дерзкий пост Роуз опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья», — написал Роуз.

После чего, американец назвал «отвратительным» визит Брауна в иранское посольство.