США настигла расплата: Путин «ударил» по Вашингтону его же методами

На Ближнем Востоке разгорелся острый кризис, спровоцированный атаками США и Израиля на Иран. На фоне разгорающегося конфликта недавно поступили новости, вызвавшие сильный переполох в Вашингтоне. По словам венгерских журналистов, речь идет о действиях России, которая могла воспользоваться ситуацией и начать мстить США за их нападки. Об этом сообщает издание Ellenszél.

© kremlin.ru

«Жестокая месть Путина <…> Вашингтон потрясла ошеломляющая утечка разведывательной информации», – пишут авторы венгерского издания.

Недавно западные СМИ, ссылаясь на источники в американской разведке, сообщили, что Россия может оказывать скрытую поддержку Ирану, предоставляя ему важную разведывательную информацию. В результате недавних атак Тегерана по американским объектам были уничтожены радары, и предполагается, что данные для таких точных ударов могли поступить из Москвы.

В США раскрыли, какое условие Путин может поставить Трампу

По информации венгерских аналитиков, эти сведения содержат точные координаты расположения американских военных кораблей и самолетов в регионе. Отмечается, что кризис на Ближнем Востоке создает новые возможности для России. Хаос в регионе увеличивает спрос на нефть и газ, что положительно сказывается на российской экономике, находящейся под санкциями.

Кроме того, Кремль, получил шанс отомстить. Москва могла применить методы прокси-войны. Передача разведывательной информации стала классическим инструментом в этой геополитической игре. США уже долгое время снабжают Киев данными, которые используются против РФ, и теперь Кремль отвечает тем же способом.

В Венгрии считают, что Россия начинает наносить ответные удары по Соединенным Штатам, используя их собственные методы, передает АБН24.

Напомним, накануне Штаты обратились к РФ с неожиданной просьбой по Ирану. Спецпосланник президента сообщил, что Вашингтон просил Москву не передавать Тегерану разведданные, которые могли использоваться для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.