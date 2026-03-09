Трамп отреагировал на избрание в Иране нового верховного лидера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп словами «посмотрим, что будет» прокомментировал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Хозяин Белого дома прокомментировал это решение в ходе интервью для газеты The Times of Israel.

Также глава государства высказался о сроках завершения конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, решение об окончании военной операции он примет вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Политик приходится сыном бывшему верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государство.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке. В частности, глава государства пообещал коллегам из арабских стран, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре.