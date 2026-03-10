Президент США Дональд Трамп заявил, что США «хорошо ладят с Венесуэлой» на фоне скорого поступления в страну 100 миллионов баррелей нефти из Боливарианской Республики. Об этом 10 марта сообщает новостное агентство Anadolu Agency со ссылкой на слова американского лидера.

© Парламентская газета

«Мы добыли 100 миллионов баррелей нефти в Венесуэле. Сейчас они уже в Хьюстоне. Теперь у нас на подходе еще 100 миллионов баррелей, и это похоже на партнерство. Мы так хорошо ладим с ними», — агентство приводит заявление Трампа.

В дополнение к этому американский президент назвал отношения с Венесуэлой «экстраординарными», добавив, что это хорошо как для Вашингтона, так и для Каракаса.

Ранее США объявляли о восстановлении дипломатических и консульских отношений с Боливарианской Республикой.

Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе. В результате операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены на территорию США. Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены вывести венесуэльскую нефть на мировой рынок, чтобы снизить цены на энергоресурсы.