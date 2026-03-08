Макрон сделал заявление об ударах Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в разговоре с главой Ирана Масудом Пезешкианом призвал страну прекратить удары по странам Ближнего Востока и открыть Ормузский пролив для судоходства. Об этом сообщил в соцсети X.

Французский лидер выразил обеспокоенность иранской ядерной программой и «дестабилизирующей деятельностью» Ирана на Ближнем Востоке, при этом подчеркнув важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.

Помимо этого, Макрон отметил приоритетность возвращения на родину заключенных в Иране граждан Франции ​​Сесиль Колер и Жака Пари.

