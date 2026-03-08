В Пекине китайской мудростью объяснили проблему войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Китая Ван И выступил с заявлением о позиции Пекина по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Он объяснил проблему этой войны с помощью китайской мудрости, его слова приводит пресс-служба МИД КНР.

В своей речи китайский министр от лица страны осудил боевые действия в регионе и выступил за прекращение огня. Чтобы прояснить позицию Пекина, он использовал древнюю китайскую пословицу: «Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным».

Макрон сделал заявление об ударах Ирана

Также глава МИД Китая выделил пять принципов, способствующих урегулированию конфликта вокруг Ирана и стран Ближнего Востока: уважение национального суверенитета, отказ от злоупотребления силой, невмешательство во внутренние дела региона, решение острых политических вопросов с помощью политических инструментов, а также предложение к ведущим державам сыграть конструктивную роль и использовать свою силу в благожелательных целях.