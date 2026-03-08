Макрон провёл телефонные разговоры с Трампом и Пезешкианом

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник. «Мы договорились оставаться в контакте", — написал Макрон в соцсети Х.

По его утверждению, он выразил в разговоре с Пезешкианом «серьёзную обеспокоенность развитием ядерной и баллистической программ Ирана, а также его деятельностью по дестабилизации в регионе, которая лежит в основе нынешнего кризиса».

Ранее президент Франции провёл телефонный разговор с лидерами ряда ближневосточных стран, в частности с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.