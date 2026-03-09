В Иране не намерены отказываться от развития ядерных технологий

Иран на фоне операции США и Израиля против страны не намерен отказываться от развития ядерных технологий. Об этом заявил глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Путь развития ядерных технологий продолжится без пауз», — сказал он.

Организация по атомной энергии Ирана — государственная монополия, контролирующая все ядерные объекты, исследования и топливный цикл в стране. Штаб-квартира находится в Тегеране. ОАЭИ обеспечивает развитие ядерной энергетики, включая строительство АЭС, в том числе совместно с Россией, и обогащение урана. В 2025–2026 годах организация на фоне геополитической напряженности заявляла о планах расширения обогатительных мощностей и строительства новых АЭС.

США и Израиль продолжают наносить удары по объектам, связанным с ядерной программой. По последним данным, ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения. До этого американские и израильские военные нанесли две серии ударов по ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана.

Ранее сенатор Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной.