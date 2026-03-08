Стармер и Трамп по телефону обсудили использование США британских баз ВВС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.

В пресс-релизе отмечается, что политики говорили о военном сотрудничестве Лондона и Вашингтона, в том числе об использовании баз британских ВВС для поддержки «коллективной самообороны партнеров» в зоне военных действий.

До этого глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер заявила, что Великобритания не участвовала в первой фазе американо-израильской военной операции против Ирана. Лондон подключился лишь после того, как «безрассудные» ответные удары Тегерана затронули другие государства Персидского залива. Поддержка Лондона заключается в предоставлении военных баз для переброски американских бойцов и вооружения.

На этом фоне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что попросил Россию не передавать Ирану разведданные, которые можно использовать для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. При этом президент США говорил, что у Вашингтона нет доказательств обмена такой информацией, но ее передача не помогла бы Тегерану. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от Ирана просьбы о помощи.