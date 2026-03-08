Швейцария заявила о нарушении международного права после ударов по Ирану

Военная операция США противоречит принципам Устава ООН, отметил министр обороны страны Мартин Пфистера. Он напомнил в интервью газете The Guardian, что эти принципы запрещают применять силу против территориальной целостности и политической независимости государств. Политик призвал все стороны прекратить нападения для защиты мирного населения Ирана.

3 марта президент Франции Эммануэль Макрон также выразил несогласие с действиями США и Израиля и назвал их нарушением международного права. Независимая международная миссия ООН пришла к аналогичному выводу.

Эксперты всемирной организации отметили, что удары и последовавшие за ними ответные действия Тегерана противоречат уставу ООН.