Европе предрекли большие проблемы из-за двух причин

Страны Евросоюза стоят на пороге масштабного энергетического кризиса, причиной которого станет русофобия и отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также война на Ближнем Востоке. Об этом пишет французское издание Le Monde.

В материале отмечается, что общемировая битва за газ уже началась, а Европа находится на ее острие. На данный момент никакие грузовые суда не могут пройти через Ормузский пролив, который является морской артерией для судов, перевозящих в сумме около 20 процентов общемирового СПГ.

«Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов», — добавил автор статьи.

Кроме того, газета отмечает, что основная угроза кризиса в Европе связана больше не с поставками газа, а именно с ценами. Газ резко подскочил в цене, когда начался конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о том, что вырос интерес к российской нефти и газу, причиной стал также конфликт на Ближнем Востоке. Россия вновь может стать ключевым поставщиком энергоресурсов.