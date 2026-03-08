Департамент Маска DOGE сэкономил 100 миллионов долларов с помощью ChatGPT

Сотрудники возглавляемого Илоном Маском американского департамента государственной эффективности (DOGE) использовали искусственный интеллект для выявления и отмены грантов Национального фонда гуманитарных наук, вернув в общей сложности более 100 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The New York Times.

© rg.ru

По информации издания, сотрудники DOGE загружали в ChatGPT краткие описания проектов фонда с простой инструкцией: выявить, относится ли данный проект к так называемой DEI-повестке ("разнообразие, равенство и инклюзивность"). Ответ искусственный интеллект должен был уложить в 120 символов.

В результате за две недели для отмены было отобрано 1477 грантов, утвержденных при администрации президента Джо Байдена, на сумму более 100 миллионов долларов.

Под сокращение также попали чисто исторические проекты: в частности, оцифровка газет эпохи Гражданской войны и каталогизация документов британского генерала времен Американской революции. По данным газеты, ChatGPT маркировал их как "продвигающие инклюзивность" или "усиливающие маргинализированные голоса".

Ряд американских организаций подал против DOGE судебные иски, заявив, что массовые сокращения грантов были не просто бюрократической чисткой, а политически мотивированной атакой, нарушающей конституцию. По мнению недовольных, использование ИИ превратилось в навешивание ярлыков и усилило дискриминацию.