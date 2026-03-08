«Долго не продержится»: Трамп о новом лидере Ирана

Новый верховный лидер Ирана «не продержится долго», если Вашингтон предварительно не одобрит его кандидатуру, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами ABC News.

В воскресенье, 8 марта, иранские СМИ рассказали, что выбран новый верховный лидер Исламской Республики. Вместе с тем, журналисты не назвали его имя.

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые 10 лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», — разъяснил Трамп.

Американский лидер заметил, что может одобрить кандидатуру человека, связанного с действующим правительством Ирана. Он добавил, что «есть много подходящих людей».

Транзит в Тегеране: что ждет политическую систему Ирана без Хаменеи

По данным главы США, Иран планировал захватить весь Ближний Восток и «собирался атаковать».

Президент также коснулся темы обогащенного урана. Он отметил, что допускает отправку американского спецназа для его захвата.

Ранее Трамп сообщил, что ВВС и ВМС США уничтожили руководство, флот, авиацию, ключевые элементы военной инфраструктуры Ирана.