В США сделали заявление об атаках на нефтяную промышленность Ирана
США не планируют наносить удары по нефтяной промышленности Ирана или другим объектам его энергетической инфраструктуры. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт в эфире CNN.
Райт отметил, что удары по нефтехранилищам и другим энергетическим объектам сейчас наносит Израиль, а не США.
«Нет никаких планов атаковать нефтяную промышленность Ирана, газовую промышленность или что-либо еще в его энергетической отрасли. Это израильские удары. Это склады топлива для заправки в этом районе Тегерана», — сказал Райт.
По его словам, США нацелены на «инфраструктуру с нулевой энергетикой».
Райт признал, что израильские удары по иранским нефтехранилищам вредят экологии и негативно воздействуют на качество воздуха. Но, по словам министра, «несколько дней ухудшения качества воздуха в Тегеране — ничто по сравнению с тем, как иранский народ пострадал при этом режиме».
В интервью CNN Райт также пытался рекламировать успехи администрации Трампа в снижении цен на энергоносители. При этом «цены на бензин и дизельное топливо в США подскочили во время конфликта с Ираном», добавляет телеканал.
Ранее в Израиле объяснили удары по иранским нефтехранилищам.