Конец иллюзий: Зеленский экстренно готовит "план Б" из-за Ирана

Украинское руководство приступило к реализации запасного сценария на фоне затягивающегося конфликта между США и Ираном. Как сообщает издание «Страна», Владимир Зеленский, который не собирается идти на мирное соглашение, теперь намерен воспользоваться «планом Б» и попытаться использовать ближневосточный кризис, чтобы перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону.

Украинские журналисты отмечают, что первоначально Зеленский поддержал войну США с Ираном, так как рассчитывал, что Трампу будет уже не до Украины и он прекратит давить на Киев, требуя скорейшего подписания мирного соглашения на условиях Москвы. Но теперь, когда стало понятно, что «Тегеран за три дня» не получился, а Украина может остаться без ПВО и другой поддержки на фоне укрепления геополитических и экономических позиций РФ, Зеленский начал готовить план «Б».

Поскольку он не собирается следовать совету Трампа и как можно скорее заключить «сделку» по завершению конфликта, выведя украинские войска из Донбасса, Зеленский решил продемонстрировать США свою «военную» полезность. Ключевым моментом здесь является предложение Киева по организации антидроновой борьбы в Персидском заливе. По информации издания, украинские антидроновые группы уже могли выехать для защиты американских баз в Иордании, о чем Зеленский ранее упоминал в комментарии The New York Times.

Зеленский рассказал о просьбах о помощи от соседей Ирана

Таким образом Киев надеется стать «товарищем по оружию» для администрации Трампа, жертвуя дефицитными ресурсами ПВО и операторами беспилотников в надежде на сохранение хоть какой-то военной поддержки.