В Омане осудили атаки США и Израиля на Иран

Атаки США и Израиля на Иран являются аморальными и незаконными, вместе с тем ответные удары исламской республики по соседним арабским странам также неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди на своей странице в соцсети X.

«Действия, предпринятые Израилем и США против Ирана, являются как аморальными, так и незаконными. Но ответные меры Ирана против своих соседей также вызывают глубокое сожаление и неприемлемы», — заявил глава ведомства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.