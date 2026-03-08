$79.1591.84

В США заявили о безразличии Белого дома к последствиям иранского кризиса

Майк Габриелян

Белый дом понимает риски войны, начатой против Ирана, но его не интересует безопасность других стран. Об этом заявил военный аналитик, бывший офицер морской пехоты США Брайан Берлетик.

В США жестко высказались об иранском конфликте
© Global Look Press

В соцсети X аналитик написал, что администрация Трампа осознает, какой масштабный ущерб наносят всему миру, включая самих американцев, боевые действия в Иране.

«Но в Вашингтоне считают, что у них есть хорошие шансы пережить это и выйти из ситуации более сильными», — заявил он.

Берлетик уверен, что администрации Трампа безразлична судьба стран Ближнего Востока, Европы и Украины. Белый дом также не интересует мнение общественности в США.

Транзит в Тегеране: что ждет политическую систему Ирана без Хаменеи

Ранее издание Politico написало, что США оказались не готовы к масштабам войны с Ираном.