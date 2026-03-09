Страны Ближнего Востока не хотят иметь дело с украинский лидером Владимиром Зеленским. К такому выводу пришел бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.

«Есть накладки. Это означает, что страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть», — отметил эксперт.

Однако экс-помощник предупредил, что население Украины должно готовиться к тому, что вопросом конфликта с Россией заниматься никто не будет. На фоне этого Киеву стоит готовиться к полному прекращению помощи со стороны Запада.

Ранее Зеленский рассказал, что первая группа специалистов в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний Восток. По его словам, украинские специалисты будут учить военных стран Персидского залива, как сбивать дроны.

До этого сообщалось, что Зеленский будет вынужден подчиниться США и принять участие в войне с Ираном. Киев сильно нуждается в ракетах для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.