Сеул и Токио напряглись, ожидая от США требований помочь в войне против Ирана

В Южной Корее и Японии внимательно следят за развитием конфликта вокруг Ирана, опасаясь, что США могут в любой момент потребовать от союзников поддержки военной операции, что поставит их в непростое положение. После ударов по Ирану, санкционированных президентом США Дональдом Трампом, эксперты в Сеуле и Токио считают весьма вероятным, что Вашингтон попытается расширить коалицию за счет партнеров по союзнической сети.

© Российская Газета

Пока официального запроса в адрес Сеула не поступало. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён, выступая на днях в парламенте, заявил, что США не обращались к Южной Корее с просьбой о военной или иной поддержке. Однако в правительственных кругах признают, что при затягивании конфликта подобное требование может появиться в любой момент.

Эксперты указывают, что Вашингтон уже начал искать поддержку среди европейских союзников. Президент Трамп, по данным СМИ, выразил благодарность Германии за содействие, но при этом резко отреагировал на отказ Испании предоставить свои военные базы, пригрозив пересмотреть торговые отношения. Европейские страны, включая Францию, Германию и Великобританию, пока подчеркивают, что напрямую в операции не участвовали и выступают за дипломатическое урегулирование, однако полностью исключать давление со стороны США не могут.

Для Южной Кореи подобная ситуация не нова. С 1980-х годов США практически при каждой крупной военной операции на Ближнем Востоке обращались к Сеулу за поддержкой. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году Южная Корея направила медицинское подразделение и инженерную технику, а также выделила финансовую помощь. Более значительным стало участие в войне в Ираке в 2003 году: по просьбе администрации Джорджа Буша Сеул направил в северный Ирак подразделение "Зайтун" численностью около 3600 военнослужащих, которое занималось обеспечением безопасности и восстановительными проектами. Южная Корея также участвовала в операциях в Афганистане, направляя медицинские и инженерные подразделения, а с 2009 года поддерживает антипиратскую миссию у побережья Сомали, где действует южнокорейское подразделение "Чхонхэ".

С учетом этих прецедентов большинство экспертов Южной Кореи считают почти неизбежным, что в случае затяжного конфликта США попросят Сеул о той или иной форме участия. Наиболее вероятными вариантами называют расширение морских операций по защите судоходства в Ормузском проливе, поставки вооружений и военных материалов, а также дипломатическую поддержку и участие в санкциях против Ирана.

Если такой запрос будет получен, то Сеул окажется в непростом положении. С одной стороны, США - главный союзник РК, его просьбу будет трудно проигнорировать, а с другой - Южная Корея сильно зависит от поставок энергоресурсов из Ближнего Востока и поддерживает дипломатические отношения с Тегераном, где продолжает работать южнокорейское посольство. Поэтому наиболее вероятным сценарием называют ограниченное участие в обеспечении безопасности морских перевозок, поставки военных материалов или дипломатическую поддержку, но не отправку боевых подразделений.

Высока также вероятность, что США передислоцируют часть своих систем ПРО и ПВО из Кореи в страны Ближнего Востока. Ранее стало известно, что ОАЭ попросили Сеул ускорить поставки южнокорейских ЗРК "Чхонгун-II", закупленных арабами ранее. Эти комплексы уже приняли участие в отражении ударов иранских ракет.

Дополнительным фактором давления на Южную Корею в вопросе о помощи США на Ближнем Востоке может стать позиция Японии. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вскоре должна провести переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне, и, по данным японских СМИ, США могут попросить Токио направить силы самообороны для защиты судоходства в районе Ормузского пролива. Японское правительство изучает различные варианты, включая использование кораблей или патрульной авиации, однако вопрос осложняется юридическими ограничениями. Для такого решения требуется признание ситуации угрозой национальному выживанию или серьезной угрозой безопасности страны.

Если Токио решится увеличить уровень военного участия, это может усилить давление на Сеул. В дипломатических кругах Южной Кореи уже звучат опасения, что Вашингтон может использовать пример Японии, чтобы требовать аналогичных шагов и от южнокорейской стороны.